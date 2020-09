Hrvata prečkala slovensko mejo in policistom povzročala preglavice

Mariborski policisti so imeli v petek polne roke dela z mlajšima hrvaškima državljanoma, ki sta v Slovenijo nezakonito pripeljala šest tujcev. Z avtomobilom so prečkali državno mejo, kjer ni mejnega prehoda.



Hrvata, stara 17 in 27 let, sta z najetima osebnima avtomobiloma renault twingo na območju postaje Gorišnica po lokalni cesti, ki vodi čez državno mejo iz Hrvaške v Slovenijo, nedovoljeno in na mestu, kjer ni mejnega prehoda, spravila skupno šest tujcev – dva državljana Iraka in štiri državljane Irana. Nihče od njih, vključno z voznikoma, ni imel ustreznega dovoljenja za prestop državne meje na tem mestu, njuni potniki, vsak sta prevažala po tri, pa tudi ne pogojev za vstop ali prebivanje v naši državi, poroča PU Maribor.



Nedovoljen prehod državne meje so zaznali policisti, ki su ju hoteli ustaviti, vendar se voznika na znake nista ozirala. Z nevarno vožnjo sta se želela izogniti policijski patrulji in pobegniti, s svojo vožnjo pa sta ogrožala življenje in zdravje tako tujcev, njunih potnikov, kot drugih udeležencev v cestnem prometu. Med begom pred policisti sta vozila tudi po nasprotnem pasu, brez smernih kazalcev spreminjala smeri vožnje, se nepravilno razvrščala pred križišči, znakov policistov, naj ustavita, pa nista upoštevala. Med begom sta zapeljala v slepo ulico, tam ustavila vozili in zbežala iz njiju. Iz vozil so zbežali tudi tujci.



Policisti so jih kmalu dohiteli in prijeli, pri tem pa ugotovili, da noben od voznikov nima vozniškega dovoljenja. Čeprav sta bila avtomobila najeta, so jima ju zasegli.

Člana hudodelske združbe

Postopek so prevzeli mariborski kriminalisti, ki so ugotovili, da sta oba voznika dejanje storila kot člana hudodelske združbe, ki se ukvarja s tem, da tujce, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v Slovenijo ali pogojev za prebivanje v njej, za plačilo prevaža čez državno mejo.



Zaradi utemeljenega suma, da sta izvršila kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po 308. členu kazenskega zakonika (KZ-1), so ju privedli na zaslišanje k dežurni preiskovalni sodnici okrožnega sodišča na Ptuju. Po zaslišanju je preiskovalna sodnica polnoletnemu osumljencu odredila pripor, mladoletnega osumljenca pa izpustila in ga predala centru za socialno delo Spodnje Podravje.



Med pridržanjem so policisti za oba zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov in zaradi nedovoljenega prehoda državne meje sestavili in podali tudi obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Ormožu. Oba so na to sodišče 19. septembra 2020 tudi privedli, sodišče pa jima je izdalo sodbo, s katero ju je spoznalo za odgovorna storitve vseh očitanih jima prekrškov. Zaseženi vozili je sodišče vrnilo lastniku vozil (Rent-a-car).



Za kaznivo dejanje prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je predpisano, da se storilec kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let in denarno kaznijo.