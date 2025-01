Hrvat se je pripeljal na Obrežje, a so mu odvzeli prostost. To je razlog

V sredo nekaj pred 19. uro je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik osebnega avtomobila alfa romeo italijanskih registrskih oznak.

Policisti so opravili pregled vozila

Ugotovili so, da so številke šasije prenarejene, 29-letni voznik iz Hrvaške pa jim je izročil ponarejeno prometno dovoljenje. Odvzeli so mu prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.