NEMUDOMA SO GA IZSLEDILI

Hrvat pijan kot čep vijugal po cesti

Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images/istockphoto

N. P.
07.08.2025 ob 14:42
07.08.2025 ob 14:42
N. P.
07.08.2025 ob 14:42
07.08.2025 ob 14:42

V noči na 7. 8. so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Lokev vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Črnomaljski policisti so se takoj odzvali, kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 50-letnega državljana Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Danes ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Tekmovalec Masterchefa o ozadju šova: Razplet smo pričakovali, navijal sem za ...
Na Štajerskem iščejo pobeglo afriško divjo mačko
Žalost v svetu košarke: umrl legendarni član zlate generacije

Umrl znani slovenski politik, Rupar žaluje: »Zajokal sem in za hip obmolknil ...«
Tekmovalec Masterchefa o ozadju šova: Razplet smo pričakovali, navijal sem za ...
Na Štajerskem iščejo pobeglo afriško divjo mačko
Žalost v svetu košarke: umrl legendarni član zlate generacije

