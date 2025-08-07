Hrvat pijan kot čep vijugal po cesti

V noči na 7. 8. so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Lokev vijugal po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu.

Črnomaljski policisti so se takoj odzvali, kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 50-letnega državljana Hrvaške, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Danes ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.