Hrvat pijan čez mejo, policisti pa za njim

V ponedeljek okoli enih ponoči so imeli mariborski policisti v postopku državljana Hrvaške, ki je na območju PP Gorišnica z osebnim avtomobilom hrvaških registrskih oznak nedovoljeno prestopil državno, kjer ni mejnega prehoda, za to pa ni imel ustreznega dovoljenja. Policisti so ga oglobili. V postopku so policisti ugotovili tudi to, da je voznik vozil pijan (1,00 mg/l).



Policisti so Hrvata pridržali do privedbe na pristojno sodišče, so sporočili iz PU Maribor.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: