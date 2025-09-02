MEJNI PREHOD OBREŽJE

Hrvat močno opit poskušal prečkati mejo, ustavila ga je policija

Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus.
Fotografija: FOTO: Voranc Vogel
FOTO: Voranc Vogel

N. P.
02.09.2025 ob 21:31
N. P.
02.09.2025 ob 21:31

S Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da so 30. avgusta nekaj po 20. uri policisti na mejnem prehodu Obrežje opravili mejno kontrolo 28-letnega voznika osebnega avtomobila s hrvaškimi registrskimi oznakami. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus.

Slednji je potrdil sum: v litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola. Policisti so mu odvzeli prostost, ga pridržali in z obdolžilnim predlogom privedli pred pristojno sodišče.

Več iz te teme:

alkohol policija mejni prehod pijani voznik Obrežje Hrvaška vožnja Hrvat vožnja pod vplivom alkohola pijan voznik

