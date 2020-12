Hrvat je migrante vozil v omari

Tihotapci znajo biti še kako zviti pri skrivanju nezakonitih prebežnikov. V torek okoli 6.30 so policisti postaje mejne policije Petišovci pri kontroli ob vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Petišovci kontrolirali voznika kombiniranega vozila s hrvaškimi registrskimi tablicami. Pregledali so notranjost, kjer je bil naložen stiropor, in pod njim našli leseno omaro. V njej pa se je skrivalo pet državljanov Iraka, ki so nezakonito prestopili državno mejo.



»Osumljenemu državljanu Hrvaške je bila odvzeta prostost in bo s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države priveden k preiskovalnemu sodniku. Tujci so bili po policijskem postopku vrnjeni hrvaškim varnostnim organom,« je sporočila Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota.