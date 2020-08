Hrvaška zaskrbljena: gneča na slovensko-avstrijski meji jih vse bolj skrbi

Hrvaško ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes izrazilo zaskrbljenost zaradi razmer na slovensko-avstrijski meji, kjer so v soboto zaradi zaostrenih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa nastali dolgi prometni zastoji. Avstrijske oblasti je pozvalo, naj ukrepajo oz. nemudoma poiščejo rešitev.Ministerje tako vzpostavil stik z avstrijskim kolegom, hrvaško veleposlaništvo na Dunaju pa je v stiku z avstrijskim notranjim in zunanjim ministrstvom, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.Avstrija je namreč v soboto na meji s Slovenijo uvedla strog nadzor, zaradi katerega je ponoči pred predorom Karavanke nastala dolga, tudi do 12-kilometrska kolona vozil. Veliko potnikov, ki niso bili obveščeni o novi obliki nadzora, je bilo tako brez vode in hrane ujetih na slovenski strani mejnega prehoda, po poročanju nemške tiskovne agencije dpa nekateri celo 14 ur.Zastoji so nastajali tudi na Ljubelju, med potniki pa je bilo precej Nemcev in Nizozemcev. Zjutraj so se razmere nekoliko izboljšale, a so potniki na prehod meje pred predorom Karavanke še vedno čakali tri ure, na Ljubelju pa pet ur.»Verjamemo, da se bo kmalu našla rešitev za potnike, da čim prej prispejo domov,« so zapisali na hrvaškem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve. Po zadnjih informacijah avstrijskega notranjega ministrstva naj bi sicer ukrepe nekoliko omilili in s tem pospešili pretok vozil.Avstrija je sicer Hrvaško prejšnji teden uvrstila na seznam držav z visokim tveganjem za okužbo z novim koronavirusom in svoje državljane pozvala, naj tja ne odpotujejo. Od 17. avgusta morajo tisti, ki se vračajo iz Hrvaške, predložiti negativni izvid testiranja ali pa ga opraviti v 48 urah, vmes pa ostati v samoizolaciji.Iz Avstrije sicer danes poročajo o 191 novih primerih okužbe z novim koronavirusom v zadnjih 24 urah.