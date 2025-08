Hrastničan vdiral v cerkve, kriminalisti so ga kazensko ovadili zaradi 10 vlomov

V zadnjih mesecih je vlomilec v primorskih cerkvah in drugih sakralnih objektih kradel denar in druge predmete. Pridobil si je za 2000 evrov premoženjske koristi, odtujil pa je tudi skrinjice, ključe in podobno. »Na območju Policijske uprave Koper smo obravnavali sedem takšnih kaznivih dejanj, med njimi vlom v cerkev v Hrpeljah. Zahvaljujoč proaktivnemu pristopu kriminalistov PU Koper in natančnemu ter vztrajnemu delu policistov Policijske postaje Kozina je bilo najprej identificirano vozilo osumljenca. S pomočjo kolegov iz drugih policijskih uprav je bila nato uspešno izvedena identifikacija...