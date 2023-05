Hrastničan jo je zabodel s škarjami, porezal z nožem, pa še grozil, da jo bo vrgel čez balkon

Za skupaj tri leta se bo za zapahe, če bo postala sodba ljubljanskega okrožnega sodišča pravnomočna, preselil Hrastničan L. U., ki se je dlje znašal nad svojo nezakonsko partnerico, sodu pa je dno izbil dogodek, v katerem jo je zabodel s škarjami in porezal z nožem ter po katerem je pristal v priporu. Sicer ni bilo prvič, da je bila oškodovanka žrtev njegovega nasilja, dvakrat se je to zgodilo že prej, zaradi česar je bil obsojen.

Sodišče upa, da bo našel drugačne načine za reševanje notranjih frustracij v okviru prestajanja zaporne kazni, a odločitev je njegova.

Skupaj sta bila pet let, v začetku leta 2022 se je preselila k njemu. A njun odnos je bil vse prej kot rožnat, saj je bila večkrat tarča verbalnega, psihičnega in fizičnega nasilja, ko jo je na primer porinil, da je padla po tleh, in se drugače znašal nad njo, v več primerih pa mu ni ostala dolžna in sta se stepla. Da je bila tudi oškodovanka konfliktna, je izpovedala celo njena mati, ki jo je označila za »jezično, ker pove nazaj«, zaradi česar naj bi med njima večkrat vzniknil spor.

Zanj je iskala izgovore

A ne glede na njeno jezičnost in dejstvo, da se je partnerju kdaj uprla s silo, se je sodišče prepričalo, da je bil L. U. tisti, ki je bil prvi večkrat nasilen do nje, »pri čemer so besedni spopadi ter pritiski prerasli v odkrito fizično nasilje, ki je v določenih primerih vključevalo celo uporabo nožev.« Kot je v sodbi zapisalo sodišče, »tega ne more spremeniti niti oškodovankina jasno izkazana naklonjenost do obtoženca, ki je po vsej verjetnosti še vedno prisotna, kot tudi ne to, da je v preteklosti večkrat od njega odšla in se nato vrnila«. Na porušeno razmerje moči kaže tudi dejstvo, da je zanj iskala izgovore celo na sodišču, češ da »pijača naredi svoje«, pa da si ni želel, da bi umrla, ko jo je zabodel, sicer ne bi klical reševalcev. Ter da se ji je, če jo je zmerjal z izrazi »prasica, drolja«, vedno opravičil.

Obtožencu so v tem postopku sicer očitali kaznivo dejanje nasilja v družini, ker je na oškodovanko v prvi polovici lanskega leta najmanj enkrat tedensko vpil in jo poniževal, da je prasica in kurba, da je bila s celim Hrastnikom in Ljubljano, jo večkrat porinil tako močno, da je padla po tleh, in ji grozil, da ima pištolo in da bo poskrbel, da bodo vsi njeni pokojni. Nekega majskega dne jo je denimo prijel z obema rokama za ramena, jo potiskal do vrat kopalnice in jo z glavo sunkovito udaril v vrata. Junija jo je spet poniževal ter prijel za nož, zaradi česar je zbežala na balkon.

Nekega julijskega dne, ko je vnovič popival, naj bi se kar dvakrat odpravil v trgovino po dva litra vina in večino popil sam (oškodovanka naj bi popila nekaj kozarcev), ko se je drugič vrnil, pa naj bi se začelo nasilje. Sprva je ob mizo zalučal lončnico, da se je razletela po kuhinji. Oškodovanki je rekel, da lahko doma dela, kar hoče, ter da jo lahko, če mu to paše, vrže tudi čez balkon. Z obema rokama jo je dvignil, jo nagnil čez balkonsko ograjo in jo spraševal, ali bi rada, da jo spusti. Tega na srečo ni storil, je pa v sobi pograbil kovinske škarje in jo zbodel v zunanji del stegna. Zatem je pograbil še nož in začel zamahovati proti njej ter jo večkrat porezal po rokah, zaradi česar je začela krvaveti in jokati. Utrpela je več ureznin in odrgnin, zaradi česar so mu v tem delu očitali še povzročitev lahke telesne poškodbe.

Obsojencu so dali jasno sporočilo, da je njegovo ravnanje v odnosu do oškodovanke nedopustno in skrajno zavržno. FOTO: Uroš Hočevar

Glede na dejstvo, da je bil L. U. že prej obsojen zaradi nasilnih kaznivih dejanj, zaradi dveh nad oškodovanko, da ni pokazal nobenega obžalovanja in se je poskušal razbremeniti celo tako, da je namigoval, da je hotela storiti samomor, sodišče ni dvomilo, da mora za zapahe. »Obsojencu se tako daje jasno sporočilo, da je njegovo ravnanje v odnosu do oškodovanke, ki naj bi jo sicer imel rad, nedopustno in skrajno zavržno, zato je to edina primerna in pravična kazen zanj.«

Za kaznivo dejanje nasilja v družini so mu naložili eno leto in pol zapora, še 11 mesecev pa za povzročitev lahke telesne poškodbe. Ob preklicu štirimesečne in šestmesečne zaporne kazni okrajnega sodišča v Trbovljah so mu torej naložili enotno kazen treh let.