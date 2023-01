Hotela sta se maščevati

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije ljubljanske policijske uprave so decembra odvzeli prostost 59-letni ženski in 64-letnemu moškemu, ker sta utemeljeno osumljena kaznivih dejanj napeljevanja k umoru.

Kot poročajo, sta dlje opazovala bivališče oškodovane osebe, jo fotografirala in ji pošiljala sporočila. Ker sta oškodovano osebo krivila za dogodke iz preteklosti, sta se želela maščevati tako, da poiščeta koga, ki bi po plačilu izvršil umor te osebe.

»O iskanju nekoga za izvršitev umora je izvedel sorodnik oškodovane osebe, z namenom njene zaščite vzpostavil kontakt z osumljenko in ugotovil, da imata osumljenca s svojim načrtnim, naklepnim ravnanjem trden namen poskrbeti za umor, pri tem pa sta mu za izvršitev načrtovanega umora ponudila več tisoč evrov. Sorodnik je o tem seznanil oškodovano osebo, nato pa sta kaznivo dejanje prijavila policiji,« poročajo z ljubljanske policije.



Osumljenima so odvzeli prostost in odredili pridržanje. Po zbranih obvestilih so ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ta pa je zanju odredil pripor. Kot še dodajajo, zaradi interesa preiskave več podrobnosti trenutno ne morejo posredovati.