Hotel na Bledu tarča tatov: poglejte, kaj je odnesel

Blejski policisti so bili v torek okoli 8.30 obveščeni o vlomu v enega izmed hotelov. Storilec je po požarnih stopnicah pristopil do določenega nadstropja, razbil steklo in vstopil v objekt.

Iz sob si je prilastil več starejših LCD televizorjev. »Dejanje je bilo storjeno v daljšem časovnem obdobju, lastnika pa je oškodoval za okoli 500 evrov,« so sporočili s PU Kranj.

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.