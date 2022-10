Hotel je zapustiti Slovenijo, še prej so mu precej izpraznili račun

Policisti mejne policije Središče ob Dravi so v petek ob 16.20 opravili mejni nadzor pri 58-letnem Hrvatu, ki je z avtomobilom na mejnem prehodu nameraval izstopiti iz Slovenije.

Med postopkom je policist vozniku odredil preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal 1,08 mg/l.

Vozniku so odvzeli vozniško dovoljenje ter prepovedali nadaljnjo vožnjo. Okrajno sodišče v Ormožu mu je izreklo globo v višini 1.000 evrov ter stransko sankcijo 18 kazenskih točk in prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Republike Slovenije, so zapisali v poročilu PU Maribor.