Hotel je pomagati invalidom, na koncu pa ostal brez denarja

V sredo popoldne so bili policisti novomeške policijske uprave obveščeni o drzni tatvini pred prodajalno v Bršljinu.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov se je neznanec pretvarjal, da zbira prostovoljne prispevke za invalidne osebe. Oškodovancu, ki je nameraval prispevati in je v denarnici iskal drobiž, je iz rok iztrgal bankovec za 50 evrov in pobegnil. Policisti okoliščine še preiskujejo.

Na pokopališču vlomil v avto

Dopoldne je na parkirnem prostoru pokopališča v Novem mestu neznanec vlomil v osebni avtomobil in odtujil torbo z osebnimi predmeti. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 400 evrov škode.