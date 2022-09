Nekdanji up slovenskega hokeja Beno Čuden se očitno še nekaj časa ne bo rešil zapora na Dobu, saj ni bil uspešen niti z zadnjo pritožbo na ljubljansko višje sodišče. Res je, da gre »le« za štiri mesece zapora, a glede na to, da na Dobu prestaja že dve leti in devet mesecev zapora iz druge kazenske zadeve, bi mu zagotovo prišel prav vsak, še tako majhen odpustek. Višjih sodnikov mu ni uspelo prepričati, da si zasluži vsaj en mesec nižjo zaporno kazen oziroma da bi to lahko odslužil z delom v splošno korist. In to samo zato, ker se je pripravljen spremeniti, saj da je začel delo v z...