Hodil po pločniku, potem pa padel in se začel tresti ... Poglejte, kaj se je zgodilo potem

Policista Policijske postaje Maribor II sta danes, okrog 17:40 ure, opravljala patruliranje na Ptujski cesti v Mariboru. Ko sta se iz smeri Ceste proletarskih brigad pred hitro cesto H2 ustavila pred semaforji, sta opazila moškega, ki je hodil po pločniku in med hojo nenadoma padel v travo ter se pričel tresti.

Policista sta takoj pristopila do njega ter mu pričela nuditi prvo pomoč. Med tem pri moškemu nista več zaznala srčnega utripa in dihanja. Pričela sta ga oživljati do prihoda reševalcev. Moškega, ki sta mu policista rešila življenje, so reševalci odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju.

Gospodu želimo čimprejšnje okrevanje.