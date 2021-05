Hlod padel na 24-letnika

Na Vranovičih se je v torek zgodila nesreča pri delu. Policisti PP Črnomelj so bili okoli 9. ure obveščeni, da se je nesreča zgodila pri razkladanju hlodovine s tovornega vozila, ko je hlod zdrsnil z nakladalnih klešč in padel na 24-letnika ob tovornem vozilu.



Hudo poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli, kasneje pa je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo in bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

