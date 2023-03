Hladnokrvnemu morilcu Goranu znižali kazen za umor Marine (FOTO)

Gorana Ilikića je 31. januarja 2021 gnalo ljubosumje, da je umoril svojo ženo Marino, so bili enotni ljubljanski višji sodniki. Kot tudi, da je omenjeno dejanje »storil načrtno, odločno, brezkompromisno, hladnokrvno, brezčutno in brez obžalovanja«. Na vse to namreč kaže tudi Ilikićevo ravnanje po tem, ko je v stanovanju v tretjem nadstropja bloka v Steletovi ulici v Kamniku že storil zločin: »Da je nož odložil v pomivalno korito, vzel še oškodovankin telefon, si pred blokom vpričo Adisa Š. v sneg obrisal krvave roke, hladnokrvno poklical Adnana H. in mu povedal, da je oškodo...