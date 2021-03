Hitrost prekoračila za 80 in 87 km/h (FOTO)

Policisti postaje PP Maribor so minuli petek na avtocestnem križu na območju PU Maribor, opravljali nadzor cestnega prometa s civilnim vozilom policije, ki ima vgrajen videonadzorni sistem.



»Na avtocesti A4 med Slivnico in Gruškovjem so zunaj naselja Slivnica, kjer je hitrost omejena na 130 km/h, okoli 8.40 ugotovili, da je 44-letni voznik mercedesa benza na razdalji 1515 metrov vozil s povprečno hitrostjo 210 km/h, kar je za kar 80 km/h več od največje dovoljene hitrosti vožnje na avtocesti. Predpisana sankcija za ta prekršek je 1200 evrov in 9 kazenskih točk. Voznik, slovenski državljan s prebivališčem v Avstriji, je polovični znesek izrečene globe plačal takoj. Okoli 13.30 pa so na avtocesti A5 med Pernico in Cerkvenjakom, kjer je hitrost omejena na 110 km/h, ugotovili, da je 37-letni voznik audija, doma iz okolice Murske Sobote, na razdalji 1013 metrov vozil s povprečno hitrostjo 197 km/h ter tako največjo dovoljeno hitrost na tem delu pomurske avtoceste prekoračil za 87 km/h,« poroča Miran Šadl iz PU Maribor. Predpisana sankcija za ugotovljeni prekršek je enaka kot v prvem primeru. Vozniku so policisti na kraju zaustavitve izdali plačilni nalog.

