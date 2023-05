Hitri test pokazal, kaj vse je bilo narobe

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so pred dnevi v naselju Vogrsko ustavili in kontrolirali voznika osebnega avtomobila in mu odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat hitrega testa je bil pozitiven na prepovedane droge (opiati, benzodiazepini), zato mu je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, a ga je voznik odločno odklonil.

Ugotovljeno je bilo tudi, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Prometni policisti so mu vozilo zasegli, zoper hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.