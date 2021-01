Hitri test pokazal, kaj je dal vase: moški strokovni pregled odklonil

V noči na petek so policisti PP Novo mesto pri Srebrničah s svetlobnimi in z zvočnimi signali ustavljali voznika audija. Ta znakov ni upošteval, temveč je s pospešeno hitrostjo nadaljeval nevarno vožnjo, vozil po sredini vozišča in zapeljal do Vrha pri Ljubnu, kjer so ga ustavili in obvladali z uporabo prisilnih sredstev.



Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog mu je bil odrejen hitri test. Ta je potrdil prisotnost kokaina, strokovni pregled pa je 35-letni kršitelj odklonil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje.



Zaradi kršitev določil zakona o nalezljivih boleznih, zakona o pravilih cestnega prometa ter zakona o varstvu javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog, mu odvzeli vozniško dovoljenje in o odklonu preizkusa seznanili sodišče, poroča novomeška policijska uprava.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: