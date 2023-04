Hitri prsti naložili tudi spolne zlorabe otrok

Fotografije, ki so jih policisti odkrili na telefonu 29-letnega Novomeščana A. N., so resnično nagnusne. Ob pogledu nanje bi zagotovo pomislili, kakšen mora biti človek, ki hrani in gleda takšne slike, a nič hudega sluteči mladenič, ki ima urejeno družinsko življenje, se je znašel v kolesju organov pregona »zaradi hitrih in debelih prstov«. Zato ta zapis v razmislek, kaj se lahko zgodi ob nepremišljenem in neprevidnem klikanju po telefonu na povezave, za katere ne vemo, kaj so, kaj skrivajo in kam vodijo.

Ni vedel, kaj ima na mobitelu. FOTO: Leon Vidic

»Bilo je zgodnje jutro, še v postelji sem ležal, ko sem na telefon prek facebooka dobil sporočilo sorodnika. Poslal mi je neke slike in pritisnil sem na sporočilo. Kaj sem kliknil zraven, še sam ne vem, niti ne vem, da sem poleg njegovih fotografij naložil še kakšne druge slike. Izkazalo se je, da gre za otroško pornografijo,« je na sodišču v klepetu povedal Novomeščan. Sam niti vedel ni, da ima od tistega jutra na telefonu pornografske slike, dokler niso pri njem dva tedna kasneje na vrata potrkali kriminalisti. »Počutil sem se kot največji kriminalec,« je nadaljeval. Potem je izvedel, da je takrat, ko je nevede kliknil na datoteko s pornografijo, naložil slike, to nalaganje slik in avtomatsko razširjanje pa je zabeležil tudi Europol, ki je o tem nemudoma obvestil slovensko policijo.

Izkušnja Novomeščana naj bo v razmislek, kaj se lahko zgodi ob nepremišljenem klikanju po telefonu na povezave, za katere ne vemo, kaj so, kaj skrivajo in kam vodijo.

Na slikah zlorabljeni otroci

In steklo je sodno kolesje. Kriminalisti so mu v hišni preiskavi zasegli računalnik in telefon, Novomeščan je brez pomislekov in slabe vesti soglašal, da mu elektronske naprave pregledajo, saj se mu niti sanjalo ni, kaj bi se lahko skrivalo na njih. Na računalniku niso našli nič, na telefonu pa serijo slik spolnih zlorab otrok. Na njih so na primer podobe oralnega in vaginalnega spolnega odnosa odrasle ženske z mladoletnim fantkom. Pa slika moškega, ki penetrira v vagino kakšnih šest let stare deklice, in slika fantka, ki nima še niti pet let, z igračo zajca na baterije, ki grizlja njegov spolni ud. Bile so tudi fotografije mladoletnice, ki zadovoljuje odraslega moškega, fotografije pomanjkljivo oblečenih deklic, fotografije dečka, ki občuje z živaljo, slike dečkov, ki v rokah držijo svoj spolni ud …

Vpletel se je Europol. FOTO: Dokumentacija Dela

Novomeščan je bil obtožen prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva po 3. odstavku 176. člena kazenskega zakonika, za kar je zagrožena kazen do osmih let zapora. S takšno kaznijo se po omenjenem odstavku kaznuje, »kdor zase ali za drugega pridobiva, izdela, razširi, proda, uvozi, izvozi ali drugače ponudi pornografsko ali drugačno seksualno gradivo, ki vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične podobe, ali kdor poseduje tako gradivo, pridobi dostop ali namerno dostopa do takega gradiva s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij, ali razkriva identiteto mladoletne osebe v takem gradivu«.

Pogojna obsodba

Obtoženi je skupaj z odvetnikom Igorjem Smolejem in tožilstvom dosegel sporazum o priznanju krivde in ga tudi podpisal še pred predobravnavnim narokom, s tem pa je bila določena tudi kazen 8 mesecev zapora v preizkusni dobi štirih let, tako da je sodnica Romana Rački Strmole izrekla prav takšno sankcijo. Je pa po tej izkušnji ostal brez telefona, ki je bil, kot narekuje zakonodaja, zasežen.