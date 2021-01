Hitra akcija: pri 12 osebah sum na zastrupitev

V nedeljo ob 17.57 se je v Dobrni v objektu sproščal ogljikov monoksid. Gasilci PGE Celje in PGD Dobrna so iz objekta umaknili 24 oseb, ki jih je na kraju pregledala urgentna ekipa NMP Celje. Reševalci NMP Celje, Slovenska Bistrica in Velenje so 12 oseb, ki so kazale znake zastrupitve oziroma imele v krvi povišano vrednost ogljikovega monoksida, prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Celje in Slovenj Gradec ter v Urgentni center Maribor, javlja uprava za zaščito in reševanje.

Komentarji: