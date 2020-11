Hišo je sredi noči zajel požar in prebudil stanovalce

V ponedeljek ob 4.57 so policiste PU Nova Gorica obvestili, da je zagorela stanovanjska hiša v naselju Rut v občini Tolmin.



Poleg tolminskih policistov so na kraj prišli tudi gasilci PGD Rut - Grant in Podbrdo, ki so požar po tem, ko je zajel pritličje hiše, dokončno pogasili.



Na kraju je bilo z zbiranjem obvestil in ob ogledu ugotovljeno, da je občanka v nedeljo zvečer odložila vroč pepel v neposredno bližino skladovnice drv, ki so bila zložena pod balkonom stanovanjske hiše. Ponoči je prišlo do vžiga drv v skladovnici, nato pa je ogenj zaradi toplote prešel skozi okno v pritlične prostore. Dim se je začel valiti po stopnišču v prvo nadstropje objekta, kar je prebudilo stanovalce, ki so takoj začeli gasiti.



Na srečo nihče od stanovalcev v požaru ni bil poškodovan. Po prvi nestrokovni oceni je nastala materialna škoda v višini približno 10 tisoč evrov.



Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.