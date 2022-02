Hišne preiskave zaradi posnetkov spolnih zlorab otrok pri sedmih Slovencih

Policisti so v ponedeljek opravili hišne preiskave pri sedmerici, ki je razširjala slike in posnetke spolnih zlorab otrok. Po besedah Roberta Tekavca iz uprave kriminalistične policije gradivo prikazuje otroke od treh do 13 let, med njimi pa ni slovenskih. Do zdaj tudi niso ugotovili, da bi sedmerica gradivo izdelovala sama oziroma zlorabljala otroke.

Po besedah vodje oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Roberta Tekavca so hišne preiskave izvedli kriminalisti Policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in Kranj v sodelovanju z upravo kriminalistične policije.

Preiskave so izvedli na podlagi 28 prijav, ki so jih prek tujih varnostnih organov prejeli od ponudnikov informacijske tehnologije in so govorile o tem, da naj bi osumljenci prek različnih internetnih omrežjih in storitev, kot so Google, Facebook, Snapchat, Dropbox in Kik Messenger, razširjali gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok oziroma otroke izkoriščane v spolne namene.

Osumljenci, stari od 16 do 57 let, med katerimi je ena ženska, eden pa je tuji državljan, naj bi razširili 1.363 fotografij in posnetkov. »Po do zdaj zbranih obvestilih med žrtvami spolne zlorabe ni slovenskih otrok, prav tako do zdaj nismo ugotovili, da bi osumljenci sporno gradivo izdelali sami oziroma da bi spolno zlorabili otroke,« je na novinarski konferenci dejal Tekavec.