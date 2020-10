Hišne preiskave v Celju: domnevna goljufija težka skoraj tri milijone evrov

Na širšem območju Celja danes opravljajo hišne preiskave pri treh poslovnih subjektih zaradi suma storitve kaznivih dejanj goljufija na škodo Evropske unije in preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (po 229. členu kazenskega zakonika in sedmih kaznivih dejanj preslepitve pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti po 230. členu kazenskega zakonika).



Eni osebi, ki je osumljena storitve navedenih kaznivih dejanj, so odvzeli prostost.



Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je poslovodna oseba treh družb v obdobju od novembra 2012 do novembra 2015 prek sedmih izpolnjenih zahtevkov za vračilo stroškov sofinanciranja neupravičeno uveljavljala in pridobila evropska sredstva v višini prek 2,3 milijona evrov ter sredstva proračuna RS v višini preko 400.000 evrov, s čimer je eni izmed družb, ki jo je zastopala, pridobila veliko protipravno premoženjsko korist v skupni višini 2,7 milijona evrov, poroča PU Celje.