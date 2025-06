Hišne preiskave NPU zaradi suma goljufije na škodo EU

Nacionalni preiskovalni urad je zaradi suma zlorabe evropskih sredstev v torek izvedel več hišnih preiskav na območju Ljubljane, Celja in Maribora. Po poročanju portala Necenzurirano so preiskave povezane z afero Spirit, ki je februarja letos izbruhnila po sporni razdelitvi subvencij za prestrukturiranje Šaleške doline in Zasavja.

Kot so danes sporočili s policije, sta zlorabe sredstev EU osumljeni ena fizična in ena pravna oseba z območja Celja. Skušali sta pridobiti protipravno premoženjsko korist v višini 5,6 milijona evrov. Za poskus zlorabe evropskih sredstev pa sta osumljeni dve fizični osebi in dve gospodarski družbi z območja Celja in Maribora, ki sta želeli pridobiti protipravno premoženjsko korist v skupnem znesku skoraj 20 milijonov evrov.