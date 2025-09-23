Hišna preiskava v Zagorju: 40-letniku zasegli več kot 220 sadik konoplje (FOTO)

Policisti Policijske postaje Zagorje ob Savi so ta teden na podlagi zbranih obvestil in sodne odredbe opravili hišno preiskavo pri 40-letnem osumljencu na območju Zagorja ob Savi.

Pri preiskavi so našli in zasegli več kot 220 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, ter več pirotehničnih sredstev. Zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, hkrati pa vodijo postopek o prekršku po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

FOTO: Policijska uprava Ljubljana

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.