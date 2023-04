Hišna preiskava v Mariboru: našli pištolo z dušilcem zvoka, v garaži odkrili še to

Policisti Policijske postaje Maribor II so v sredo na podlagi Zakona o kazenskem postopku, odvzeli prostost 42-letnemu moškemu z območja Maribora, zaradi kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog.

V poročilu PU Maribor pišejo, da je bila opravljena hišna preiskava, med katero so med drugim zasegli pištolo, znamke Beretta, z nabojnikom in naboji, dušilec zvoka za pištolo ter hladno orožje – boksar. Za navedene predmete bo zoper njega, zaradi kršitve določil 81. člena Zakona o orožju, uveden hitri postopek pri prekrškovnem organu na PP Maribor II.

Pri preiskavi so policisti odkrili tudi posebej prirejen prostor v garaži, kjer je osumljeni vzgajal 145 rastlin, sadik konoplje, več pripomočkov za vzgojo teh rastlin, zaseženih pa mu je bilo tudi okoli 50 gramov že posušenih delcev rastlinskega izvora, za katere policisti sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo.

Po opravljeni analizi snovi bo zoper osumljenega, zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (186. čl. Kazenskega zakonika), podana kazenska ovadba na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so še sporočili policisti.