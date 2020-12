Hišna preiskava v Domžalah, 65-letniku zasegli 500 tablet

Policisti postaje Ljubljana Center so v torek po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 65-letnem osumljencu iz Domžal.



Našli in zasegli so 460 tablet flormidal in 40 tablet rivotril. Gre za prepovedane substance, za katere sta promet ter posest dovoljena pod določenimi pogoji. Prav tako so policisti našli večjo količino gotovine, šest nabojev in prepovedano pirotehnično sredstvo.



Pri 42-letnem osumljencu, ki se je v času preiskave nahajal v stanovanju, so našli še ponarejena osebna dokumenta, pri še enem 64-letnem moškem pa manjšo količino prepovedane droge konoplja.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil, poroča PU Ljubljana.