Policisti PP Grosuplje so na podlagi pridobljene odredbe za hišno preiskavo pri 30-letniku z območja Ivančne Gorice odkrili 223 sadik konoplje, velikih od 80 do 470 cm, in okoli 200 gramov že posušenih rastlinskih delcev.



Policisti nadaljujejo preiskavo, zoper moškega pa bo podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo zaradi suma neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi. Postopek o prekršku zaradi posesti nedovoljenih drog vodijo še zoper eno osebo, poroča PU Ljubljana.