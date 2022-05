Hišna preiskava pri 26-letniku: neverjetno, kaj vse so našli kriminalisti

Kriminalisti in policisti PU Nova Gorica so v sredo v Dornberku zaradi suma neupravičene proizvodnja in prometa s prepovedanimi drogami, opravili preiskavo stanovanjske hiše, preiskavo vozil in osebno preiskavo pri 26-letniku. Zasegli so manjšo količino snovi in stekleničko z neznano prozorno tekočino (sum na heroin in metadon). Prav tako so bili v sklopu hišne preiskave zaseženi tudi drugi predmeti, ki jih je uporabljal pri izvrševanju kaznivih dejanj (tehtnica za natančno merjenje, mobilni telefon) in gotovina.

Novogoriški kriminalisti bodo po koncu preiskave moškega kazensko ovadili na okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.