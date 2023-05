Hiša zagorela, škode za več kot sto tisočakov

V ponedeljek okoli 18. ure so bili policisti obveščeni o požaru stanovanjske hiše na Dobenem. Po doslej znanih podatkih je bilo ugotovljeno, da je zagorelo v zgornjem delu hiše: »V celoti je pogorelo ostrešje in zgornje nadstropje v hiši, nastalo je čez 100.000 evrov materialne škode.«

Gasilci so uspeli požar omejiti, stanovalci pa so že sami zapustili objekt – v požaru ni bil nihče poškodovan, ena oseba je potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima.

Policisti so kraj požara zavarovali in so opravili ogled kraja, vzrok za požar pa še ni znan. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, pišejo v poročilu Policijske uprave Ljubljana.