Hiša v središču mesta je gorela kot bakla (FOTO)

Ogenj in dim sta se v Murski Soboti valila visoko. FOTO: Oste Bakal

Kot so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, je danes ob 14.08 v Kroški ulici v Murski Soboti zagorela slamnata stanovanjska hiša. Gasilci PGD Bakovci, PGD Rakičan, PGD Černelavci, PGD Ižakovci, PGD Beltinci, PGD Petanjci, PGD Veščica in PGD Murska Sobota so požar pogasili. Hiša je gorela kot bakla, saj je izolirana s slamo in obita lesom ter blatom, zato je ogenj ogrožal tudi sosednje objekte. O požaru so bile obveščene vse pristojne službe.Po znanih podatkih je hiša nenaseljena, s požarom pa se je borilo veliko gasilcev iz občin Murska Sobota, Beltinci in Tišina, ker je menda bilo kar nekaj težav z dobavo vode. Seveda so na požarišče med prvimi prišli tudi policisti, ki so sporočili, da po njihovih podatkih ni poškodovana nobena oseba.»Policijska uprava Murska Sobota je bila danes ob 14.18 obveščena o požaru na stanovanjski hiši na Kroški ulici v Murski Soboti. Trenutno še poteka intervencija gasilcev. Po naših podatkih naj ne bi bila poškodovana nobena oseba. Ko bodo zaključene aktivnosti gasilcev in bodo vzpostavljene razmere za varno delo, bodo policisti pričeli ogled kraja. Ko bo znanih več informacij, bomo naše sporočilo dopolnili,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Murska SobotaOdzval se je tudi župan dr., ki živi v neposredni bližini pogorišča. »Danes zgodaj popoldne je zagorela stanovanjska hiša v strnjenem naselju na Kroški ulici v Murski Soboti. Gašenje je bilo zelo zahtevno in nevarno! Zahvaljujem se vsem gasilcem, od prvega do zadnjega, iz vseh prostovoljnih gasilskih društev iz MO Murska Sobota in izven, ki ste uspešno zavarovali življenja in premoženje naših občanov! Gasilski 'na pomoč'.«