Hiša popolnoma zgorela

V ponedeljek popoldne, ura je bila nekaj čez četrto, je izbruhnil požar v Šentjerneju, točneje v romskem naselju na Trdinovi cesti. Ogenj je v trenutku zajel celotno stavbo, svoje pa je pristavil še močan veter, ki je podpihoval rdečega petelina in gasilcem močno otežil gašenje.»Izvozili smo zelo hitro, v dveh minutah, je pa bil požar, ko smo prišli v naselje, tudi zaradi močnega vetra že popolnoma razvit. Ogenj smo imeli pod kontrolo v pol ure, po gašenju smo sanirali požarišče, tako da smo delo zaključili nekaj pred osmo zvečer,« je popoldansko posredovanje strnil vodja intervencije, poveljnik osrednjega gasilskega društva v občini Šentjernej.Z zublji se je spopadlo 28 gasilcev iz PGD Šentjernej, Gorenje Vrhpolje in Groblje, so pa s hitrim in strokovnim posredovanjem preprečili, da se ogenj ni razširil na sosednjo stavbo, hiša namreč stoji v strnjenem naselju. Zagorelo naj bi v pritličju hiše, velike 8 x 6 metrov, požar pa se je razširil na drvarnico ob objektu in na celotno ostrešje objekta. Ogenj je uničil drvarnico, ostrešje in mansardno stanovanje.Je pa to ena od hiš, ki je pred več desetletji med prvimi zrasla v tem naselju, ki je v celoti črna gradnja. »Postavila sta jo zdaj že pokojnain. Oba sta hodila v službo, ona je delala v IMV-ju, on pa priložnostno po Šentjerneju, zdaj tu živijo njuni otroci. V hiši so živele tri družinice, tudi dva majhna otroka. Živijo zelo skromno, od socialne pomoči, zgorelo pa jim je praktično vse.Ostali so brez strehe nad glavo. Že zvečer sem jim ponudila prenočišče, a niso prišli k nam, sicer pa ni soseda, ki jih ne bi sprejel. A treba bo nekako obnoviti dom, zato bomo tudi Romi skupaj stopili in vsaj pomagali pospraviti,« je dan po požaru dejala, romska svetnica, ki živi nedaleč stran. Tudi ona se ubada z gradbenimi inšpektorji in si prizadeva, da bi legalizirala svojo črno gradnjo. Tako bi rada od občine odkupila zemljo, na kateri stoji dom njene družine.Za zdaj še ni znano, zakaj je zagorelo, včeraj so policisti opravili ogled požarišča in ugotavljali okoliščine, so pa bili domači doma, ko je izbruhnil ogenj.