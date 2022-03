Hiša na Spodnjem Blatu pri Grosupljem je zgorela kot bakla

»Gorelo je kot bakla, kot bi zažgal papir. Obup,« je nedeljsko nočno dogajanje orisal predsednik PGD Grosuplje Iztok Vrhovec, ki je prisostvoval gašenju novozgrajene hiše na Spodnjem Blatu pri Grosupljem. Sirene gasilskih avtomobilov so nekaj po deseti zvečer, ko je neki vaščan med vračanjem domov opazil zublje, zarezale v nočni mir.

Proti kraju požara se je podvizalo 15 avtomobilov šestih gasilskih društev iz okoliških vasi in krajev. Poleg PGD Grosuplje še gasilci iz Šmarja - Sapa, sosednje Gatine, z Velikega in Malega Mlačevega ter iz Zagradca. Okoli 70 se jih je spopadalo z ognjem na lesenem objektu, porabili so približno 55 kubičnih metrov vode, vendar so zublji dokazali svojo premoč.

Ohlajevali sosednji objekt

»Ob našem prihodu je bil požar polno razvit. Lesena skeletna gradnja je bila vsa v ognju. Hiše ni bilo mogoče rešiti,« je dopoldne povedal vodja intervencije Matic Šircelj. »Ves čas smo tudi ohlajevali sosednji gospodarski objekt, da se ogenj ne bi razširil.« Gasilcem je požar uspelo zadušiti po dveh urah, opravili so še pregled s termokamero, potem pa so stražo do jutra prepustili domačemu društvu iz Gatine pod poveljstvom Denisa Jagodiča.

Gorelo je kot bakla, kot bi zažgal papir. Obup.

»Proti jutru se je še enkrat vnelo, saj ima objekt votle stene in je tlelo od znotraj. Razbili smo jih in začeli na novo polivati z vodo. Nič večjega sicer, ampak potrebna je bila še ena intervencija,« je pojasnil domači gasilec, ki domneva, da je zagorelo zaradi varjenja, saj naj bi pred tem na hiši polagali hidroizolacijo. Kljub podrobnemu pregledu objekta se je očitno nekje zanetila iskra.

»Ko je bilo dovolj vroče, pa se je vnelo. Lesena hiša, suh les in je zagorelo.« A natančen vzrok bodo ugotovili šele policisti, ki so včeraj dopoldne še preiskovali pogorišče. Ogenj je k sreči povzročil le večjo materialno škodo. O vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.