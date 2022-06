Helikopterji ves dan v zraku: strašne nesreče so se vrstile

Z lepim vremenom je kot kaže tudi več nesreč v turističnih krajih, o čemer danes poročajo s Policijske uprave Nova Gorica, kjer so čez vikend zabeležili več nesreč. Med soteskanjem se je poškodoval 25-letni državljan Slovaške, med plezanjem 25-letnik, 75-letni jadralni padalec pa je imel smolo že pri vzletu. Na Bovšem se je poškodoval tudi 20-letni motorist, v Brdih kolesar. V nesrečah so na pomoč pristopili člani dežurne ekipe HNMP, ki so kar nekaj ponesrečencev z vojaškim helikopterjem odpeljali v bolnišnice.

Med soteskanjem 25-letni državljan Slovaške padel z metrov v globino in izgubil zavest

Policisti PU Nova Gorica so bili v soboto dopoldan obveščeni, da se je v strugi potoka Fratarica med soteskanjem na območju naselja Log pod Mangartom (Občina Bovec) poškodoval tuj državljan. Po sedaj zbranih podatkih se je 25-letni vodič, državljan Slovaške, zaposlen v eni od gospodarskih družb na Bovškem, spuščal po vrvi in pri tem izgubil oprijem ter posledično padel približno 7 metrov globoko na skale.

Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bovec, ki so poškodovanca (nekaj časa je bil brez zavesti) na nosilih prenesli do ceste, kjer so ga prevzeli reševalci NMP ZD Tolmin in ga oskrbeli. Slovaškega državljana so kasneje prevzeli člani dežurne ekipe HNMP z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Med plezanjem na Tolminskem se je huje poškodoval 25-letni plezalec

V sopobto ob 14.57 je bila Policija s strani Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica obveščena, da se je na plezališču Senica na območju naselja Bača pri Modreju v Občini Tolmin pri plezanju predvidoma huje poškodoval 25-letni plezalec. Po prvih zbranih podatkih je plezal po 25 metrov dolgi smeri Penči in jo preplezal v celoti. Ob spuščanju se mu je odvezala vrv in je padel v globino približno 10 metrov ter se huje poškodoval (poškodba rok in glave).

Kasneje so na kraju posredovali gorski reševalci GRS Tolmin in posadka s helikopterjem Letalske policijske enote z ekipo GRS na krovu, ki so poškodovanca prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policisti so tujo krivdo izključili, o dogodku so obvestili pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Na vzletišču Kobala se je takoj po vzletu poškodoval 75-letni jadralni padalec iz Madžarske

V soboto ob 14.09 so bili policisti obveščeni, da se je na vzletišču Kobala na Tolminskem pri ponesrečenem letu poškodoval jadralni padalec. Policisti so na kraju ugotovili, da se je takoj po vzletu poškodoval 75–letni jadralni padalec, državljan Madžarske. Pri padcu naprej je utrpel udarec v brado.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi GRS Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin. Zatem pa so ga člani dežurne ekipe HNMP z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnji preventivni pregled v ljubljanski klinični center.

Na Tolminskem se je huje poškodoval slovaški motorist

Danes ob 13.06, so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči III. kategorije v naselju Modrejce (Občina Tolmin), kje se je pri padcu z motorjem sam poškodoval 63–letni motorist, državljan Slovaške. Poškodoval si je nogo.

Na kraju nezgode so policistom in reševalcem NMP ZD Tolmin pomoč nudili gasilci PGD Tolmin. Po nudeni oskrbi na kraju so reševalci poškodovanca z reševalnim vozilom prepeljali na nadaljnje zdravljenje s splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

V prometni nesreči na Bovškem zaradi prekratke varnostne razdalje lažje poškodovan 20-letni avstrijski motorist

V soboro ob 10.25 je bila Policija obveščena o prometni nesreči II. kategorije na glavni cesti Žaga – Bovec, pri slapu Boka (Občina Bovec) in v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in motorist. Vzrok prometne nesreče je bila prekratka varnostna razdalja tujega voznika motornega kolesa.

Ugotovljeno je bilo, da je 38–letni voznik avtomobila, državljan Madžarske, zavijal desno, za njim pa je pripeljal 20–letni voznik motornega kolesa, državljan Avstrije, ki je z motornim kolesom močno zavrl in padel ter se predvidoma lažje telesno poškodoval.

Na kraju so poleg policistov posredovali tudi gasilci PGD Bovec, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP ZD Tolmin na kraj nezgode. Kasneje so poškodovanca na Predelu prevzeli avstrijski reševalci in ga odpeljali na nadaljnje zdravljenje v sosednjo Avstrijo. Povzročitelju prometne nesreče (vozniku motornega kolesa) bo zaradi kršitve prometne zakonodaje izdan plačilni nalog.

Na cesti Vrhovlje – Plave se je poškodoval 47-letni kolesar

V soboto ob 14.56, so nas obvestili o prometni nesreči II. kategorije na območju naselja Vrhovlje pri Kojskem (Občina Brda), kjer je padel in se poškodoval kolesar. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 47–letni kolesar vozil iz smeri naselja Vrhovlje proti Plavam. Med vožnjo je v desnem ovinku zapeljal na nasprotni pas in trčil v brežino, njegovo kolo pa se je od skale odbilo v tuje osebno vozilo, s katerim se je peljala 59–letna voznica, državljanka ZDA. Na kraj nezgode so bili s strani pristojne službe napoteni reševalci, ki so poškodovancu nudili ustrezno pomoč. Policisti PP Nova Gorica bodo glede na vsa ugotovljena dejstva podali ustrezen ukrep.