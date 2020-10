Poškodovano osebo so odpeljali v Maribor. FOTO: PGD Ljutomer

Danes ob 14.19 je v Šalince v občini Ljutomer poletel helikopter SV v spremstvu HNMP Maribor in v UKC Maribor prepeljal poškodovano osebo.Pristanek helikopterja so zavarovali gasilci PGD Ljutomer, ki so tudi pomagali reševalcem ZD Ljutomer pri prenosu poškodovanca do helikopterja.