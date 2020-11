Helikopter neuspešno poskusil prepeljati bolnika

Ob 11.50 so v Šmarju pri Jelšah potrebovali helikopter SV z dežurno ekipo HNMP Maribor zaradi prevoza obolele osebe. Gasilci PGD Šmarje so na nogometnem igrišču pripravili prostor za pristanek helikopterja in reševalcem NMP Šmarje pomagali pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila, toda zaradi megle je bila pomoč helikopterja prekinjena, zato so reševalci bolnika prepeljali v bolnišnico z reševalnim vozilom, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.