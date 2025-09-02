Helikopter je voznika mopeda prepeljal v UKC Maribor (FOTO)

Danes okoli pol dveh popoldan je v Ključarovcih pri Ljutomeru, v občini Križevci, na železniškem prehodu prišlo do prometne nesreče med tovornim vlakom in mopedistom, pri čemer se je slednji hudo poškodoval. Dispečerski center zdravstva Maribor je sočasno aktiviral vse intervencijske službe, tudi helikopter Slovenske vojske z ekipo HNMP na krovu. »Ob prihodu smo gasilci PGD Ljutomer prometno in požarno zavarovali kraj nesreče ter zavarovali mesto pristanka helikopterja. Ekipama NMP Ljutomer in HNMP Maribor smo nato nudili pomoč pri oskrbi poškodovane osebe ter pri njenem transportu do helikopterja. Ta je mopedista prepeljal v UKC Maribor,« so sporočili iz PGD Ljutomer.

Zaenkrat ni znano kakšne stopnje so poškodbe mopedista. FOTO: Pgd Ljutomer

Na Policijski upravi Murska Sobota so potrdili, da sta bila v prometni nesreči udeležena voznik motornega kolesa in vlak. »V trčenju se je voznik motornega kolesa telesno poškodoval. Ogled kraja in zbiranje obvestil še poteka. Lokalna cesta je do zaključka ogleda zaprta. Več informacij vam bomo posredovali po zaključenem ogledu kraja prometne nesreče in vseh zbranih obvestilih,« so sporočili policisti.