Hekerji napadli Nova24TV in objavili zaupne podatke

Hekerska skupina Anonymous je napadla spletni portal Nova24TV in razkrila zaupne podatke strani. Slovenska veja te skupine je objavila povezavo do datoteke in zapisala, da razpolaga še s 116 gigabajti podatkov.»To je zgolj ogrevanje, preprečili bomo, da bi ti fašistični kriminalci uničili svobodo in demokracijo,« so zapisali predstavniki skupome.Kot pojasnjuje Nova24TV, skupina ni vdrla v njihov strežnik, temveč je le skopirala varnostno kopijo stare spletne strani.»V rokah skupine Anonymous so se znašli stari članki, fotografije člankov, priponke, komentarji spletnih uporabnikov in ID-ji uporabnikov. Na Nova24 bomo podali kazensko ovadbo in poskrbeli, da se podatki čim prej umaknejo s spleta. Ker od februarja 2020 za komentiranje uporabljamo sistem Discuss, tako elektronska pošta kot IP-naslovi uporabnikov niso več v celoti vidni in so posledično bolje zavarovani,« so zapisali na spletni strani.