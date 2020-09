Hčer ranil s sekiro in hladen kot špricar čakal policijo

Napadel naj bi jo v garaži. FOTO: SHUTTERSTOCK

Ljubljanska sodnica Irena Škulj Gradišar je morala Sebancu, ki mu je nagajal sluh, večkrat ponoviti svoje besede. FOTO: Dejan Javornik

5

do 15 let zapora grozi Ivanu Sebancu.

Po dejanju brez obžalovanja

Hodil kot maček koli vrele kaše

Soseda, ki je Marinki prva priskočila na pomoč, je v preiskavi povedala, da je takrat, ko je bila v lastnem hlevu, slišala nenavadne zvoke, ki so prihajali iz sosednje hiše. Sprva je mislila, da gre Marinka v službo, nato pa je poslušala in slišala besedi nehaj, nehaj. Zvoki so kmalu postali drugačni kot ob prepirih, zato je odšla k ograji in začela klicati Marinko. Takrat pa je zaslišala, kako slednja kliče: "Na pomoč!" Pohitela je proti odprti garaži in poklicala policiste. Marinka je stala pri belem beemveju, bila je vsa krvava, grozno je bila videti. Ivan je stal kak meter stran, roke je imel ob sebi, v njih pa ničesar. "Bala sem se ga, vendar mi je povedal, da meni ne bo naredil ničesar." Ko so čakali policiste, pa je hodil naokoli kot maček okoli vrele kaše in razlagal, zakaj je to storil. "Rekla sem mu, naj bo tiho, ker me to ne zanima," se je še spominjala.

Ljubljanska sodnicase je morala včeraj precej namučiti, da je 74-letnemus Peči pri Grosupljem lahko pojasnila nekaj osnovnih napotkov pred samim začetkom sojenja. »Danes nič ne slišim. Ne vem, zakaj. Imam čisto polna ušesa,« je sodnici sporočal Sebanc. Njegov zagovornikje pojasnil, da je imel njegov klient težave s sluhom že v preiskavi.No, Sebanc je včeraj kljub vsemu dobro vedel, zakaj je prišel tja, in tudi to, da krivde za očitano mu kaznivo dejanje, poskus uboja hčerkene bo priznal. »Ne priznam krivde,« je bil odločen možakar, ki je brez premoženja, na mesec pa dobi 700 evrov pokojnine. Na sodničino vprašanje, ali drži, da je razvezan oče dveh polnoletnih otrok, pa je odgovoril: »Nisem siguren, da za dva. Za enega vem, da sem.«Kdaj se bo začela glavna obravnava, še ni povsem jasno. Obramba namreč prej želi iz spisa umakniti uradni zaznamek policistov, iz katerega izhaja, da naj bi Sebanc takoj ob aretaciji, 28. maja letos, ob 8.20, pred domačo hišo na Peči dejal: »Premalo sem jo poškodoval in zato mi je žal. Žal mi je, ker dejanja nisem dokončal, saj si je to zaslužila.« Peternelj je izpostavil, da njegovega klienta, ki je bil takrat že v vlogi osumljenca, niso seznanili o njegovih pravicah, ki mu jih zagotavljata tako ustava kot zakon o kazenskem postopku. In sicer da ni dolžan ničesar izpovedati zoper sebe.Po prepričanju obrambe bi bilo sicer treba v nadaljevanju sojenja razčistiti še kar več odprtih vprašanj. Med drugim ali so bile po prijetju Sebanca napravljene kakšne fotografije poškodb, ki naj bi jih dobil ob domnevnem napadu na 49-letno hčerko, in zaslišati tudi izvedenca medicinske stroke oziroma pridobiti njegovo mnenje »glede mehanizma in načina poškodovanja oškodovanke ter sile udarcev, ki naj bi jih zadal obdolženi, ter podajo mnenja o načinu nastanka obravnavanih poškodb pri obdolžencu«.Obramba pa bi postavila še izvedenca forenzične stroke, ki bi podal mnenje o tem, ali je dogajanje, kot ga opisuje oškodovanka, podprto z najdenimi sledmi na kraju kaznivega dejanja. Tako s tistimi na oškodovanki, obtožencu kot tudi na sekiri, ki naj bi bila v dogodku uporabljena. Odvetnik je predlagal še, da se opravi tudi rekonstrukcija dogajanja, saj naj bi ta potrdila zagovor obtoženca in »v bistveni meri ovrgla izpoved oškodovanke«.Zdravljenje slednje, kot je poudaril njen pooblaščeneciz odvetniške pisarne Čeferin, sicer še vedno ni končano. »V imenu oškodovanke pričakujem, da ne bo spet v situaciji, ko bo ob morebitni rekonstrukciji dogajanja morala ponavljati in biti udeležena v zanjo izjemno travmatični izkušnji in jo spet podoživljati,« je povedal odvetnik in dodal, da bi zato predlagal sodišču, da rekonstrukcije ne opravi ali pa da jo izvede na način, ki bo najmanj prizadel oškodovanko.Po prepričanju tožilstva naj bi Sebanc tistega majskega jutra Marinko, ko je ta v garaži sedla v avto, da bi se odpeljala v službo, najprej pretepel z rokami in nogami, najhujše poškodbe pa naj bi ji povzročil s sekiro, s katero je najmanj petkrat silovito udaril po njeni glavi. Njeno vpitje na pomoč je slišala soseda in poklicala policiste. Kot so na dan skorajšnje tragedije povedali domačini, je bil napadalec potem hladen kot špricar, dejal naj bi: »Si je že zaslužila.« Jezilo naj bi ga, da naj ne bi mogel registrirati svojega beemveja, ker je ta pisan na hčerko. »Jaz bi kar nekaj naredil,« naj bi pred časom razlagal enemu od sokrajanov. Nekateri so ga opisovali tudi kot zelo neugodnega človeka, ki naj bi bil že v preteklosti nasilen do članov svoje družine.Po ločitvi od žene in Marinkine matere se je moral izseliti iz hiše, kjer je prebival, in hči mu je predlani dovolila, da je živel v njeni hiši. Njun odnos pa naj bi se poslabšal konec lanskega leta, ko sta se sprla zaradi ženske, ki je prihajala k njemu. Na hčerko je že prej prepisal svojega BMW X5, vozilu je marca letos poteklo zavarovanje, zato je Marinka večkrat prosila očeta, naj registracijo podaljša, a tega ni storil, zato ga je 27. maja odjavila iz prometa. In naslednje jutro je oče nad hčerko dvignil sekiro. V preiskavi je sicer Sebanc dejal, da se je takrat le branil pred njo, ki ga je napadla s sekiro.V garaži naj bi stopil do nje in ji rekel, naj beemveja prepiše nazaj nanj, saj ga potrebuje, ta pa naj bi mu dejala, da tega ne bo storila, prav tako mu ga ne bo plačala. Potem naj bi skočila vanj in zabrusila: »Bejž, prasec, stran iz garaže!« Odrinil jo je, ona pa ga je s sekiro udarila po roki, ko je z njo preprečil, da bi ga mahnila po glavi. Iztrgal ji jo je iz rok in jo s topim delom dvakrat udaril. To je hčerka pozneje označila za čisto laž.