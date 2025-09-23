Hajdi (14) iz Brezja pri Novem mestu zjutraj v šolo pripeljala mlajšega brata, nato izginila

Svojci pogrešajo 14-letno Hajdi Mlakar iz Brezja pri Novem mestu. Pogrešana je bila nazadnje opažena zjutraj, ko je v OŠ pripeljala mlajšega brata, sama se pouka ni udeležila, ampak odšla neznano kam.

Hajdi Mlakar je vitke postave, visoka okoli 150 cm in daljših las. Najverjetneje je oblečena v jeans hlače modre barve in v jopico.

Policisti vse od obvestila o izginotju izvajajo številne aktivnosti za izsleditev pogrešane, vendar je do tega trenutka še niso našli. Prosijo vse, ki bi jo videli ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.