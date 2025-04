Vojko Šarkezi, 30-letni oče šestih otrok, je za zapahi našega največjega zapora na Dobu. Njegov kazenski list je gosto popisan, na kar štirih straneh so spisani njegovi grehi, a očitno seznam njegovih lumparij ni zaključen, saj je še v več kazenskih postopkih. On naj bi bil tisti, ki je vlomil v novomeško kitajsko restavracijo Zmajevo mesto, v Mariboru pa naj bi iz trgovine Big Bang ukradel 10 mobilnih telefonov iPhone. In v Novem mestu naj bi, ko so njegovega kolega ustavili policisti in ugotovili, da je v avtu s tiralico iskani Šarkezi, ta sedel na voznikov sedež in sunkovito speljal, pri t...