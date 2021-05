H gostincu po garantna pisma

»Državljani Bangladeša, Indije in Maroka so hoteli v Sečo na dopust,« se je na sodniji branil Viktor Božiček, 63-letni lastnik restavracije s prenočišči Edvina v Seči. Koprsko okrožno sodišče pa mu ni verjelo. Pred dnevi ga je pravnomočno obsodilo za kaznivo dejanje poskusa kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po petem odstavku 308. člena kazenskega zakonika, ki je bil veljaven v času storitve kaznivega dejanja. Grozilo mu je do pet let zapora, odnesel jo je z desetimi meseci zapora in denarno kaznijo 80 dnevnih zneskov, ki pa ne bosta izrečeni, če v p...