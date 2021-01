Gruzijska kriminalna združba napela vrvico in vlamljala

80.000 80.000

evrov škode so najmanj povzročili.

Preverjali, ali so stanovalci doma

Beka Karanadze. FOTO: Mojca Marot

Na celjskem sodišču so se nedavno zvrstili predobravnavni naroki za gruzijske državljanein. Vsem trem obtožnica očita storitev več kaznivih dejanj velike tatvine. A nihče krivde ni priznal niti se ni bil pripravljen pogajati s tožilstvom za milejšo kazen. So pa vsi trije, s pomočjo odvetnikov, zahtevali izločitev dokazov, zato bo sodišče glavno obravnavo razpisalo, ko bo o teh zahtevah odločilo – predvidoma konec januarja. Do takrat Gruzijci ostajajo v priporu, v katerem so pristali po zaslišanjih pred preiskovalnim sodnikom, vsi trije pa so tudi že bili obsojeni zaradi velikih tatvin. Luka Tsakadzi na pol leta zapora na celjskem sodišču, Karanadze in Nizharadze pa na poldrugo leto zapora na sodišču v Kranju zaradi tatvin, ki sta jih zagrešila na območju Škofje Loke.Primer je zanimiv predvsem zaradi tega, ker so se velikih tatvin Gruzijci lotili na prav poseben način. Vlamljali so izključno v blokovskih naseljih, kjer so nad vrata napeljevali vrvice in po njih ugotavljali, ali so stanovalci morda doma ali ne. Če je bila vrvica pretrgana, je bil to znak, da je v stanovanje nekdo vstopil, če je bila cela, pa je to bil znak, da stanovalcev zagotovo ni doma. Nato so vlomili in iskali predvsem denar, zlato in druge vrednejše predmete. Vsi trije so začeli tovrstna kazniva dejanja izvrševati že avgusta predlani, policisti pa so jim na prste stopili konec februarja lani. Do takrat je prvoobtoženi Tsakadze, sicer oče komaj petmesečnega in tri leta starega otroka, zagrešil šest velikih tatvin, Karanadze in Nizharadze pa po štirinajst. A prav Tsakadze je bil na sodišču neomajen in je sodnicizatrjeval, da se ne čuti krivega: »Če sem bil v Sloveniji, to še ne pomeni, da sem kriv. Sploh pa dveh oseb, ki sta še v preiskavi in sta omenjeni v obtožnici, sploh ne poznam.«Njegov zagovornik je dodal, da bo obtoženi na sodišču dokazoval, da z dvema osebama iz preiskave nima nič skupnega. Zato o kakršnem koli pogajanju s tožilstvom sploh ne razmišlja. Prav tako o tem, da bi se pogajala s tožilko, ne razmišljata Karanadze in Nizharadze, medtem ko je preiskovalni sodnik še dva gruzijska državljana, skupaj je bilo torej osumljenih kar pet, izpustil na prostost takoj po zaslišanju.Vsi Gruzijci so člani dobro organizirane, t. i. mobilne kriminalne združbe, ki je na podoben način vlamljala v stanovanja tudi v drugih evropskih državah. Obravnavali so jih namreč že v Turčiji, Španiji, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Franciji in drugod. Pri prehajanju meja so uporabljali dokumente z različnimi imeni, zato jih niti to, da so jih iz posameznih držav izgnali, ni ustavilo. Pretežno so kradli gotovino in zlatnino, a se niso branili niti drugih predmetov, saj so odnašali tudi kozmetiko, razne električne aparate, torbe in celo moške obleke. S tatvinami so povzročili za od 80.000 do 100.000 evrov škode.