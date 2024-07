»Nabrežinski karabinjerji imajo krvavo zgodovino,« je svoj zagovor začel Adriano Petelin, Italijan, obtožen umora Kraševca Darja Grmeka, in tako namignil, da jim ne gre verjeti vsega, kar so povedali o njem. »Tistega dne (na dan umora, 1. aprila 2022, op. p.) me ni bilo tam (pri Grmeku, op. p.), dva dni pred dogodkom sem bil pri njem, on pa pri meni dan pred smrtjo.« Meni, da so mu odjemalci Grmeka umor podtaknili. »Vse te priče ... Ni zlato vse, kar govorijo,« je povedal petčlanskemu senatu koprskega okrožnega sodišča, ki mu predseduje sodnik Matevž Gros. Jutri bodo na vrsti zaključne besed...