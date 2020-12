Grozna nesreča na Dolenjskem: pešec hodil sredi ceste

Policisti PP Krško so bili v ponedeljek okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči v Krškem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 49-letni voznik osebnega avtomobila na regionalni cesti trčil v 32-letnega pešca, ki je hodil po sredini vozišča.



Huje poškodovanega pešca so reševalci oskrbeli in odpeljali v brežiško bolnišnico. Policisti so zaradi ugotavljanja psihofizičnega stanja za pešca odredili strokovni pregled, zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov pa mu bodo izdali plačilni nalog.



V zadnjih petih letih so bili na območju PU Novo mesto pešci udeleženi v 206 prometnih nesrečah. Osem jih je zaradi posledic prometnih nesreč umrlo, 39 je bilo hudo poškodovanih, 149 pa lažje. V nekaj manj kot tretjini primerov so policisti ugotovili, da so nesrečo povzročili pešci. Pešci, bodite vidni in previdni Pešci so v tem letnem času, ko je temni del dneva daljši, pogostejša je tudi megla in padavine, najbolj ogroženi udeleženci v prometu. Pešcem policisti svetujejo, da nosijo svetlejša oblačila in uporabljajo svetlobna telesa. Pri prečkanju ceste na prehodih za pešce naj se prepričajo, da so jih vozniki opazili in bodo ti glede na stanje vozišča lahko vozilo varno ustavili pred prehodom.



Zunaj naselij, kjer ni pločnikov za pešce, mnogi hodijo po desni strani vozišča v smeri hoje in s tem dodatno ogrožajo svojo varnost, saj zmanjšajo možnost pravočasne reakcije in umika ob nepredvidenih okoliščinah. Predvsem mlajši med hojo nemalokrat uporabljajo slušalke za telefon ali telefonirajo med hojo, kar zmanjšuje pozornost na dogajanje v prometu.



Pešce policisti še pozivajo, da z upoštevanjem osnovnih varnostnih ukrepov poskrbijo za svojo varnost. Opozorilo velja tudi voznikom, ki naj prilagodijo hitrost razmeram na cesti, upoštevajo cestnoprometna pravila in skušajo predvideti ravnanja drugih udeležencev v prometu. Pozorni naj bodo na nepravilna ravnanja pešcev, ki prečkajo vozišče zunaj prehodov za pešce. Zunaj naselij naj vozijo po sredini voznega pasu, da zmanjšajo možnost trka s pešcem, ki hodi ob robu vozišča.