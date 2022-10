Strašno: večkrat se je prevrnil, gasilci so ga rezali iz avta

Ob štirih popoldan je na avtocestnem odseku Krtina – Domžale v smeri Ljubljane voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste, se večkrat prevrnil in poškodovan ostal ukleščen v vozilu.

Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili poškodovanca iz vozila in ga predali reševalcem NMP Domžale. Ti so ga oskrbeli in odpeljali v UKC Ljubljana.