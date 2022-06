Grozljivo: v nočnem klubu našli 17 trupel, policija molči (FOTO)

Južnoafriška policija je v nočnem klubu Enyobeni v mestu East London našla 17 mrtvih, poroča CNN. Po navedbah tamkajšnjih služb so bili vsi stari od 18 do 20 let. Vzrok tragedije še preiskujejo, pri klubu pa se je zbralo veliko ljudi, ki so poskušali najti svoje ljubljene. Prav tako še ni podatkov o preživelih, saj za zdaj ne vedo, koliko ljudi je bilo zvečer v klubu.

Policisti ne želijo razkriti, ali je morda prišlo do pretepa, streljanja ali celo do množične zastrupitve.