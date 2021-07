Nevarno vozilo je strašilo po slovenskih cestah (FOTO)

Tehnični pregled je razkril kritične napake. FOTO: PU Koper

Tehnični pregled je razkril kritične napake. FOTO: PU Koper

Koprski prometni policisti so v ponedeljek na počivališču Studenec pri Postojni ustavili voznika skupine vozil ljubljanske registracije, sestavljene iz sedlastega vlačilca s pripetim polpriklopnikom za prevoz ladijskih zabojnikov. Pri pregledu tehnične brezhibnosti vozila je bilo ugotovljenih več napak na podvozju, zavorah in svetlobni opremi polpriklopnika, med drugim, da sta z vozila demontirani prvi dve osi polpriklopnika in da sprememba ni bila odobrena od pristojnih služb ter ni bil izdan certifikat o ustreznosti narejene spremembe.Zaradi napak je bil za vozilo odrejen izredni tehnični pregled, kjer so poleg naštetih nepravilnosti ugotovili še druge kritične napake na zavorah, konstrukciji, napravi za spajanje priklopnega vozila z vlečnim in svetlobni opremi.Vozniku so policisti izdali globo 500 evrov, poleg tega bo uveden hitri postopek za podjetje. Vozilo je bilo izločeno iz prometa.Udeležence v cestnem prometu ob tem policija opozarja, da pred uporabo vozila preverijo tehnično brezhibnost in poskrbijo za varno udeležbo v cestnem prometu.